Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilasciato un’intervista per ‘Il Corriere dello Sport’ in cui ribadisce le priorità dell’emergenza nazionale. “In questo momento ci sono tre priorità: sanitaria, sociale e sportiva – afferma Sibilia -. L’emergenza obbliga tutti a rispettare le indicazioni sanitarie e restare a casa. L’aspetto sociale ci invita a riflettere sulle prospettive in attesa che possa riprendere quella sportiva che amiamo. Il gioco riprenderà, ma occorre tempo”. Il movimento LND è fautore di numeri enormi e l’emergenza Coronavirus sta fermando (tra gli altri), un ammontare di circa un milione di atleti tesserati. Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, dall’inizio degli stop sono saltate 45 mila partite su un ammontare totale per stagione di 550 mila.

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK ( DILETTANTISSIMO )TWITTER ( @DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE ( DILETTANTISSIMO ) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DI DILETTANTISSIMO.

Le nuove rubriche di Dilettantissimo:

ACCADDE IL: amarcord nell’archivio di Dilettantissimo

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.