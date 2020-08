Passano gli anni, ma alcuni giocatori dimostrano che a contare non è la carta di identità, bensì la passione per questo sport. E una condizione atletica a dir poco invidiabile. Silvan Campanella, classe 1973, è un nuovo centrocampista del Priaruggia G.Mora.

L’ex capitano di Ca de Rissi e Moconesi, con un passato recente in Sottocollese e Torriglia, ha deciso di sposare il progetto della squadra medio-levantina. Un progetto, in verità, basato sui giovani (tantissimi sono under 23), a cui però l’esperienza di un veterano come Campanella potrà tornare molto utile. “Quando Mister Mangini e io abbiamo contattato Silvan – commenta Tommy Imperato – ci siamo resi conto di come l’età, in questo caso, sia solo un numero. E sono sicuro che Silvan lo dimostrerà sul campo”.

Le offerte per “il Mago” (così viene soprannominato per l’omonimia con il mago Silvan) non mancavano, anche dalla Seconda Categoria, ma l’entusiasmo della società biancorossa e un corteggiamento serrato hanno convinto Campanella a mettersi a disposizione di mister Mangini. Decisivo per la riuscita dell’operazione l’amico Davide Ilariucci, attaccante del Priaruggia che con Campanella ha vinto i play-off di Terza Categoria a Moconesi.

