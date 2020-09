Simone Caruso: dopo Pippo Scalzi, un altro ex Sanremese approda al professionismo. Il portiere classe 1999, ex Albissola, Lavagnese e Sanremese, inizia oggi la sua nuova avventura con l’AlbinoLeffe – in Serie C. Qualche mese fa lo avevamo intervistato nel corso dei nostri aperitivi (clicca qui per rivedere l’intervista con il nostro Simone Maggi).

Ecco invece il comunicato ufficiale della società:

«U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Sanremese Calcio le prestazioni sportive del portiere classe 1999 Simone Caruso. Originario di Genova, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella, Caruso ha già disputato 86 partite in Serie D con le maglie di Albissola, Lavagnese e Sanremese. A Simone un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte».