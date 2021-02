Con la crisi di governo italiana I ministri i carica sono decaduti e Vincenzo Spadafora si congeda da Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili con un post su Facebook che ha destato curiosità e perplessità.

L’ex ministro ha espresso tutto il suo rammarico per non aver potuto portare a termine il lavoro fatto e auspicava che le basi da lui create possano essere utilizzate dal suo successore come punto di partenza.

Tutto normale fino all’affermazione che ha lasciato perplessi, ma non troppo visto alcuni suoi inciampi:

“Non conoscevo invece il mondo dello sport, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione”.

Ora molte decisioni che erano incomprensibili per chi praticava sport sono più chiare.