Il Ministro dello sport, Giuseppe Spadafora, insieme al Capo del Dipartimento dello Sport, Giuseppe Pierro ha confermato la voce che circola da qualche giorno. Ovvero attuare i protocolli sanitari già utilizzati nel Campionato di Serie D, per far si che anche l’Eccellenza possa ripartire. Ecco le parole del Ministro:

“Ci stiamo lavorando, è un’opzione sul piatto quella di dare un contributo per le spese sanitarie e i tamponi con il prossimo decreto ristori. Logicamente in presenza dei tamponi sarà possibile provare a far ripartire i campionati.”

Questa sera avremmo qualche risposta in più, infatti il Ministro dello Sport avrebbe programmato un incontro stasera alle 22:15, sui suoi canali social.

