SPECIALE DILETTANTISSIMO (lunedì 18 maggio, h 20:45). Abbiamo deciso di creare una sorta di “tavola rotonda”, con alcuni dei maggiori esponenti delle massime rappresentanze del calcio dilettantistico ligure: con noi in diretta avremo infatti Giulio Ivaldi, Presidente del Comitato Regionale Liguria (LND); Ugo Maggi, Presidente dell’AIAC Liguria; Fabio Vicinanza, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria; l’Avvocato Stella Frascà, Consigliere Federale Nazionale in quota LND, esperto in diritto sportivo; Andrea Macario, Presidente e Direttore della Cooperativa Sociale Villa Perla Service, espero in sanificazioni. “Tavola rotonda” mediata e condotta da Claudio Bianchi.



Volete porre domande ai nostri ospiti? Collegatevi in diretta lunedì (h 20:45); oppure, inviateci le vostre domande attraverso i nostri portali social (Facebook, Instagram): creeremo appositamente post e box in cui potrete inviarci tutti i vostri quesiti. Vi aspettiamo!

