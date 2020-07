Lo Speranza Savona annuncia ufficialmente una conferma e tre nuovi innesti per il prossimo campionato di Prima Categoria. Rimarrà anche per la prossima stagione Ebrima Cham, mentre arrivano tutti da squadre del savonese i nuovi innesti: dalla Vadese ecco Lorenzo Manza, centrocampista classe 1998; dal Vado arriva in presstito Gianluca Palmiere, esterno classe 1998; e infine Simone Calvanico, altro esterno classe 1998 in prestito dal Quiliano. Ecco il comunicato ufficiale e le foto di rito:

