L’Athletic Club ha appena fatto sapere con un comunicato ufficiale che l’anno prossimo Stefano Cagliani non proseguirà con la maglia gialloneroverde. Dopo una stagione da protagonista in Promozione, anche quest’anno Cagliani era riuscito a dare il proprio contributo con 5 marcature, 4 delle quali nel girone di ritorno.

Tuttavia, il classe ’88 è intenzionato a scendere di categoria per motivi familiari. Inevitabile, dunque, la separazione con l’Athletic, che recentemente ha ufficialmente conservato la permanenza in Eccellenza.

Questo il comunicato del club albarino:

“Due stagioni insieme condite da 18 reti in campionato. Dopo due anni indimenticabili, inframezzati dalla storica promozione in Eccellenza, Stefano “Titti” Cagliani saluta l’Athletic Club. Alla base della scelta motivi familiari e personali che non gli consentono di mantenere l’impegno della categoria. A Stefano, ragazzo stupendo e grande goleador, va un grande abbraccio da parte di tutta la famiglia Athletic. E come hai detto tu… speriamo possa essere un “arrivederci”. Grazie Titti, ti vogliamo bene!”

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)! Torna alla HOME.