Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Le Regole sono semplici, le ricordiamo ancora: l’allenatore sceglierà 11 giocatori ruolo per ruolo, con al massimo tre giocatori della propria squadra; nel caso venissero inseriti, dovrà fornire un’alternativa selezionando il giocatore di una squadra diversa dalla propria. Il fuori quota è invece facoltativo. Il tecnico sceglierà inoltre il collega avversario che più lo ha impressionato el’arbitro che ha apprezzato di più.

Per il Girone B di Prima Categoria, questa settimana è il turno di Stefano Parodi, allenatore del Torriglia: “Grazie per l’opportunità. Scelgo questi 11, con qualche riserva, e li schiero 4-4-1-1“.

“Per scelta preferisco non mettere giocatori della mia squadra, anche se alcuni potrebbero starci. Quest’anno per tutta una serie di motivi non lo stiamo dimostrando e i risultati dicono che non ce lo meritiamo“.

LEPRI (Multedo); MINCOLELLI (Anpi), RAGAGLIA (Superba), TROCINO (Anpi), BRANCA (Anpi); ARCIDIACONO (Voltrese), GIBERTONI (Bargagli), BELLICCHI (Multedo), MAZZEI (Voltrese); VIO (Anpi); CASELLA (Cà de Rissi).

A disp: BONADIO (Multedo), RUSSOTTI (Voltrese), RE (Bargagli), DONATI (Superba).

“Una menzione speciale per Paolo Bonadio, classe 1979 come il sottoscritto, ancora in grande forma e ancora decisivo. Lo invidio un po’ per il fatto che riesca ancora a giocare a questi livelli. Complimenti Paolo! La Nazionale di Prima B la meriti tutta!“

Allenatore: “Per quanto riguarda la scelta del Mister ho visto chiare impronte di gioco in Cogornese e Olimpic e faccio i complimenti ai rispettivi mister, seppur una partita singola possa essere fuorviante. Voto tuttavia la coppia Cappanera/Luvotto, e non per amicizia. Non era facile ‘ricostruire’ dopo l’anno scorso e ‘ripartire’ dopo un inizio stentato. Ci sono riusciti, e li vedo carichi e preparati per la volata finale. Oltre naturalmente alla conoscenza del campionato, alla preparazione e al ‘martellamento’ costante“.



Arbitro: “Pier Paolo Porzio a mio avviso è in assoluto il miglior arbitro della Categoria. Ha polso, personalità e sa comunicare con giocatori e allenatori“.