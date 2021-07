Il calcio mercato è appena iniziato e tra i giocatori appetibili c’è sicuramente STEFANO RAIOLA. Bomber mancino classe 1987. Ecco le parole di Bomber Raiola:

Ciao stefano come stai.

In questi giorni di mercato hai avuto richieste?

“Come tu sai sono ambizioso e mi piacerebbe trovare una società che abbia un programma. Magari anche a far crescere dei giovani grazie alla mia esperienza. “

Hai già delle richieste? A noi risulta di sì.

“In effetti ci sono un paio di società con le quali abbiamo intavolato un discorso, ma al momento non siamo arrivati a concludere anche se devo dire che con una abbiamo una fase avanzata.

Il mio nuovo lavoro mi permette anche di poter organizzare il mio tempo libero e quindi di allenarmi.

Quando va male posso iniziare alle 20:00.”

In definitiva il sempre verde RAIOLA non passa mai di moda nei prossimi giorni capiremo se si concluderanno positivamente le sue trattative in piedi.

Nel caso contrario siamo certi che ci saranno altre società che potrebbero interessarsi alle sue prestazioni sportive.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!