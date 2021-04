Domani daremo l’ultimo saluto al nostro Presidente. Alle ore 10 nella chiesa di San Giovanni Battista a Sestri Ponente. In suo ricordo i ragazzi, dirigenti e Mister della Stella Sestrese hanno deciso di aprire una raccolta fondi aperta a chiunque. Che nelle prossime settimane verrà devoluta a “La Band degli Orsi”. Associazione che da anni collabora attivamente con l’istinto Gianna Gasilini, citando piccoli pazienti e i loro familiari. Per informazioni e per devolvere una picco cifra in ricordo di Giorgio, potete rivolgervi ad Andrea 3471763629. O Massimo 3316364037.

Tra le altre iniziative che il mondo del calcio organizzerà con il nostro Giorgio, c’è anche l’organizzazione di un memorial da svolgere ogni anno settembre, sul campo di Borzoli. E organizzato per le prime squadre della Sestrese Calcio. Società della quale è stato tifoso da sempre e segretario per oltre un ventennio.

Alla moglie Maria Teresa, il figlio Danilo, gli adorati nipotini e tutta la famiglia ancora un grande abbraccio da tutta la sua Stella.

