La Federazione belga, tramite un comuncato ufficiale (clicca qui), dice basta: stop al campionato di Serie A belga (Jupiler Pro League). “Il Consiglio di amministrazione della Pro League si è riunito oggi in videoconferenza. Il punto più importante all’ordine del giorno era il problema della continuità del campionato in questo momento delicato causa Covid-19. Il Consiglio di amministrazione” – Continua il comunicato – “ha deciso all’unanimità che non è auspicabile, a prescindere dallo scenario previsto, continuare la competizione dopo il 30 giugno”.

Il parere è unanime: la proposta è quella di fermarsi, accettare l’attuale classifica e assegnare al Club Brugge il titolo di campione (in testa al torneo con 15 punti di vantaggio sulla seconda, il Gent). L’ufficialità però arriverà solo il 15 aprire con l’Assemblea Generale, dopo aver esaminato le problematiche sportive, economiche e finanziarie che potrebbero scaturire da questa decisione. Il Belgio sarebbe il primo stato europeo a stoppare un campionato per l’ermergenza coronavirus.

