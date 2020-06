RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE: SULLE TRACCE DI ELIA ZUNINO

Il forte attaccante legato al Pietra Ligure dal 2016, starebbe per trasferirsi a Genova per motivi di lavoro. Starebbe parlando con i dirigenti del RAPALLO RIVAROLESE, che già nello scorso mercato invernale avevano sondato e contattato Elia Zunino per portarlo in maglia bianconera.

Certi amori non finiscono Dice una famosa canzone di Venditti. Ed è quello che sta accadendo tra Rapallo ed Elia Zunino, da vincere la concorrenza della SESTRESE, di mister Schiazza, interessata anch’essa al giocatore dopo la partenza di bomber AKKARI destinazione PRAESE.

