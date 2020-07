La società Superba Calcio ha incontrato i ragazzi della prima squadra mettendoli al corrente che la prossima stagione sarà a costo zero.

Con grande orgoglio la Superba comunica che tutti i ragazzi hanno accettato questa situazione (dovuta alle conseguenze della pandemia) e ringrazia pubblicamente i ragazzi che, nonostante le varie richieste ricevute, hanno deciso di restare credendo nel progetto della società. Si ringrazia Scalamera,Omorogbe che lasciano la squadra esclusivamente per motivi logistici e di studio.

Infine, con grande soddisfazione si annuncia l’arrivo di cinque ragazzi cercati e fortemente voluti che hanno accettato la linea societaria:

Guelfi (Via dell’Acciaio), Bucchieri (Sori), Rondoni (in prestito dal Borzoli), Campazzo(di ritorno dal Borgo incrociati)e Di Via (Progetto Atletico).

