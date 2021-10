La Società Superba Calcio 2017 ringrazia di cuore e senza retorica il ” Signor” Carlo Durante, per il lavoro svolto in questi anni con dedizione, passione,umiltà, amore ed estrema competenza.

Uomo dalle indiscusse qualità umane che crede ancora nei veri valori che questo sport dovrebbe trasmettere a tutti i livelli.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE….ci rivedremo nei campi e non solo.

Alé, Alé, Alé Lagaccio

Il Direttivo

La società Superba Calcio 2017, a seguito delle dimissioni irrevocabili del DS Carlo Durante, in data odierna comunica anche le dimissioni dei Mister dello staff tecnico Pisani e Mattera.

Presentiamo contestualmente l’arrivo del nuovo DS Fiorello Simone e del nuovo allenatore Gullo Luca ai quali la società e il consiglio direttivo augurano buon lavoro per il raggiungimento dei migliori risultati sportivi.

Il Direttivo

