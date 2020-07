SESTO ANNO PER IL CAPITANO!!!

L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il capitano Paolo Tarantola per proseguire insieme anche nella stagione sportiva 2020-2021.

Paolo, classe 89, guiderà il centrocampo giallorosso di mister Siciliano ed inizierà la sua sesta stagione al Marzocchini.

Tutta la Società fa un grosso in bocca al lupo a Paolo per una stagione ricca di successi!!!

siAMOTAGGIA

Torna alla HOME di Dilettantissimo