La società ASD Taggia Calcio, che con la promozione in Eccellenza ha raggiunto il più alto traguardo sportivo nella sua storia, avrà per sempre il tuo sorriso, quale simbolo della forza di un gruppo coeso che parte dal Presidente ed arriva all’ultimo dei sostenitori, passando per atleti e dirigenti. E tutti continueranno a volerti bene perché eri semplicemente Luca Bregliano, un ragazzo come tutti noi. Riposa in pace, Breglia. Oggi, più che mai, #siAMOTAGGIA.

