ARMANDO MICELI RESTA IN GIALLOROSSO

L’ASD Taggia Calcio comunica che anche per la stagione sportiva 2020-2021 il calciatore Armando Miceli resterà alla corte di Mister Siciliano.

Il trequartista classe 90 è alla seconda stagione al Marzocchini dopo aver vestito in passato le maglie di Sanremese, Ventimiglia ed Ospedaletti.

Tutta la Dirigenza è felice di questa riconferma ed augura ad Armando un grosso in bocca al lupo.

siAMOTAGGI

