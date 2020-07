L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il calciatore Mirko Ravoncoli.

Il difensore, classe 95, resta per la terza stagione consecutiva in giallorosso, Mirko in passato ha vestito le maglie di Genoa ed Imperia.

Il Presidente Ghu e tutta la Dirigenza sono felici per questa riconferma ed augurano al ragazzo le migliori fortune possibili.

