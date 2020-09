CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA E COPPA LIGURIA 3° CATEGORIA

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

L’inizio del Campionato è fissato nel fine settimana del 31ottobre/01 novembre 2020; quello della Coppa Liguria di categoria nel fine settimana del 10/11 ottobre 2020.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONI DI IMPERIA, SAVONA E LA SPEZIA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

In attesa dell’esito dell’istanza trasmessa alla Lega Nazionale Dilettanti, ogni determinazione in merito alle Delegazioni sopra indicate viene rimandata ad un prossimo Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONI DI GENOVA E CHIAVARI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

GIRONE GENOVA

Vista l’ammissione al Campionato di Seconda Categoria della Società A.S.D. C.E.P. e la domanda di affiliazione proposta dalla nuova Società A.S.D. Lokomotiv Zena, si conferma l’organico del Campionato a 17 squadre con le variazioni indicate.

GIRONE CHIAVARI

Si confermano l’organico di cui al precedente Comunicato Ufficiale.

COPPA LIGURIA DI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

In attesa dell’esito dell’istanza trasmessa alla Lega Nazionale Dilettanti precedentemente richiamata, organico della manifestazione e composizione dei gironi vengono rimandati ad un successivo Comunicato Ufficiale.

