Il panorama della Terza Categoria si arricchisce di una nuova società: ha preso vita in questi giorni l’A.S.D. San Giorgio, squadra nata da un progetto di amici che giocherà le partite casalinghe presso l’impianto sportivo di Sant’Eusebio.

“Siamo un gruppo di ragazzi giovani, sia per quanto riguarda la rosa , sia per quanto riguarda la dirigenza.” dice il giovanissimo presidente Mattia Spotorno, classe 2001. “Il progetto è nato due anni fa quando abbiamo iniziato a fare tornei estivi, per poi passare a quello invernale a 7 e quest’anno abbiamo colto al volo la possibilità che si è presentata.

Spotorno ha poi detto la sua sulla formazione della rosa. “Sono contento della squadra che si sta creando, sia per la disponibilità che ho riscontrato all’interno del gruppo, sia perché ci conosciamo tutti bene e siamo amici da tanto tempo”.

Il mister della neonata compagine sarà Stefano Salvetti, allenatore con un passato da collaboratore tecnico e allenatore dei portieri in Polis e Pro Recco.

“La squadra, in cui giocano i miei due figli, disputa da anni tornei amatoriali ben figurando” ha detto Salvetti. “Di conseguenza i ragazzi hanno pensato di provare a fare il salto in Terza Categoria. Il giovane presidente, Mattia, conosce me e i miei figli fin da quando è piccolino. Il fatto che mi abbia chiesto di allenare mi fa piacere, ho accettato volentieri”.

