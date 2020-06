Preso atto del “Protocollo Attuativo” per la ripresa in sicurezza delle Attività di Base e degli allenamenti del Calcio Giovanile Dilettantistico, molte squadre in questi giorni si sono espresse, con amarezza, sull’impossibilità dell’attuazione di tale protocollo. Il Rapallo Rivarolese, che aveva annunciato l’organizzazione del “Torbella Summer Camp“, ha appena comunicato attraverso i propri portali il posticipo del camp. Un posticipo, però, “temporaneo”: rimanendo così tali disposizioni infatti, la società comunica l’impossibilità di seguire tali indicazioni.

Ecco la nota ufficiale dei bianconeri:

«La Federazione ha pubblicato il “Protocollo Attuativo”, a cui attenersi per un’eventuale ripresa in sicurezza delle Attività di Base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico (e dunque probabilmente valido anche per i camp estivi): abbiamo letto e riletto tutte le indicazioni, abbiamo analizzato ogni punto del protocollo, e abbiamo riflettuto. Allo stato odierno, purtroppo, è inattuabile.



Da qui, la decisione attuale è quella di posticipare il “Torbella Summer Camp” a fine mese di giugno in attesa di nuove disposizioni. Nella speranza che queste possano diventare alla portata delle Società Dilettantistiche che, come noi, hanno il desiderio di ripartire e offrire ai propri bambini la possibilità di ritornare a giocare a calcio.



Rapallo R. 1914 Rivarolese»

