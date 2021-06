Tra oggi, sabato 26 Giugno, e domani si disputeranno le finali provinciali della Coppa Primavera. La manifestazione era stata organizzata dalla LND LIGURIA all’indomani del DPCM che autorizzava le riaperture dei campi di calcio e dei circoli sportivi per effettuare competizioni. Questo pomeriggio alle ore 18:30, presso il campo sportivo XXV Aprile si disputerà la finale tra CAMPOMORONE SANT’OLCESE- BOGLIASCO leva 2006 Under 15. Domani, domenica 27 giugno presso il campo sportivo di BEGATO 9 invece si giocheranno le restanti finali : 1) ore 10:00 Leva 2007 Under 14 tra: ATHLETIC – OLIMPIC 2) ore 17:30 Leva 2004 Under 17 tra: LIGORNA – SESTRESE 3) ore 20:30 Leva 2005 Under 16 ATLETIC-GENOVA CALCIO

