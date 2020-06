Anche il Torriglia muove i suoi primi passi in questo calciomercato estivo: a partire dalla panchina, perché, dopo l’addio di mister Parodi, ieri la società ha ufficializzato Fabian Lamuedra come nuovo allenatore dei biancoazzurri. Non è tutto: il Torriglia ci comunica infatti anche il ritorno dell’attaccante classe ’83 Luca Barbieri (ex Ca De Rissi e Borgo Incrociati).

Torna alla HOME di Dilettantissimo