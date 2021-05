A Villanova d’Albenga un tragico incidente stradale ha stappato la vita a due giovanissimi ragazzi.

Uno di loro si chiamava Marco Parascosso, 19enne di Alassio che aveva iniziato la sua attività sportiva sin da bambino nel Baia Alassio, squadra con la quale aveva fatto tutta la trafila.

La Comunità di Alassio, che ha visto crescere questo bravissimo ragazzo, si stringe attorno alla famiglia Percasso. In particolare la società della BAIA ALASSIO lo ricorda così:

Attaccante dal fisico possente, in seguito aveva vestito anche le maglie dell’Albenga Calcio, dove è arrivato a giocare anche in prima squadra.

Attualmente era tesserato nelle file della Veloce, squadra savonese che milita nel campionato di Promozione. Nell’incidente coinvolto anche il fratello Davide sedicenne, il quale è stato estratto dalla lamiere e trasportato d’urgenza in ospedale, dove lo staff del Santa Corona lo hanno operato ad anca e milza ed è giudicato fuori pericolo.

Nell’incidente ha perso la vita anche il giovane conducente dell’altra vettura Emanuele Albanto, di 23 anni.

Anche per lui lo sport era una grande passione, fino a due anni fa militava nell’Asd Bagnasco. La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia PARACOSSO e alla Famiglia ALBANTO.

Non ci sono parole per commentare una tragedia che ha strappato la vita a due giovani ragazzi.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!