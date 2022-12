TRIS D’ASSI AL RAPALLO!!! 

Volti nuovi in casa bianconera che si assicura le prestazioni di tre giovani talenti pronti per il campionato di Eccellenza.

In arrivo dalla Puglia il centrocampista centrale classe 1998 Franco Marchetti.

Il calciatore, cresciuto cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos U20, Classe 1998, ha vestito in passato le maglie del El Porvenir, Argentinos II, Villa Dálmine, Club Flandria, Grottaglie ed è attualmente in forza al Massafra squadra di Eccellenza Pugliese che naviga a centro classifica.

Altro grande colpo per attacco.

La società con a capo il Presidente Perpignano si assicura l’attaccante spagnolo classe 1996 ex Vélez e Málaga: Ignacio Anaya Ruiz, la passata stagione rivelazione del girone A di promozione con la casacca dell’Amitermina dove ha realizzato ben 19 reti, in un campionato a 13 squadre.

In questa stagione è passato al San Gregorio dove è già a 16 gol segnati, di cui 7 decisivi senza calciare neppure un rigore. Un vero fromboliere che dopo la regione Abruzzo proverà a conquistare anche la Liguria .

Meno esotica ma sempre di ottima levatura il 3º colpo di mercato.

La squadra di Mister Fresia è riuscita a portare in riva al Boate il forte attaccante classe 1997 Alessandro Bondi.

Il giocatore suola Sampdoria in serie D ha vestito le maglie di: Sestri Levante, Ciserano e Oltrepovoghera.

Athletic, Molassana e Lavagnese le sue ultime tappe.

Tre colpi che dovrebbero portare in una zona tranquilla il RAPALLO che, partito con buone ambizioni, non riesce a decollare.

La parola passa al campo dove il gruppo del Rapallo proverà a tornare in acque più consone alle sue potenzialità.