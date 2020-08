Mercoledì, a partire dalle ore 19:30, andrà in scena al Torbella la 3ª edizione del “Trofeo Levrero“: triangolare che vedrà coinvolte Rapallo Rivarolese, Sestrese e Vecchiaudace in match da 45 minuti ciascuno. Un assaggio di Eccellenza per le squadre di Rossetti e Schiazza; primo test amichevole invece per la Vecchiaudace di mister Gianni Migliaccio, che si metterà alla prova con due formazioni entrambe di categorie superiori. Ecco la locandina dell’evento:

«Trofeo “Levrero” – III edizione. Mercoledì 2 settembre 2020

Campo Sportivo “Torbella”, Rivarolo (Genova)

h 19:30

Triangolare: Rapallo Rivarolese, Sestrese, Vecchiaudace».

