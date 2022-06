La Praese, fresca vincitrice dei play-off di Promozione (clicca qui per rivedere la partita contro il Golfo PPRCA), organizza il “Trofeo Ungaretti”, torneo di calcio a 7 che si disputerà domenica 19 giugno al campo sportivo “G.B. Ferrando Baciccia”, a Genova Pra’.

Si giocherà tutto il giorno, dalle 10 di mattina fino a sera. La formula è quella tipica dei tornei estivi: si versa una quota d’iscrizione iniziale (300 euro a squadra) e la prima classificata, di fatto, “vince tutto” (2500 euro in contanti). Alla seconda classificata viene rimborsata l’intera iscrizione.

Le iscrizioni sono ancora aperte: è possibile prenotare chiamando o contattando su WhatsApp il 3896828401 o il 3484923379.

Sarà sicuramente una buona occasione per divertirsi, stare insieme e giocare ancora per qualche ora al gioco più bello del mondo, prima di mettersi in costume e infradito e godersi la meritata pausa estiva.



__________________

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI CONTENUTI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!