UFFICIALE: CRISTIANO ROSSETTI È IL NUOVO ALLENATORE DEL RAPALLO RIVAROLESE

Il Rapallo Rivarolese ha comunicato con una nota ufficiale la scelta del nuovo tecnico. Dopo l’esonero di Fresia della scorsa settimana, la società si è presa qualche giorno per decidere e pochi istanti fa ha ufficializzato Cristiano Rossetti, ex allenatore di Little Club e San Cipriano, con cui ha ottenuto due volte la promozione dalla Prima Categoria.

Questa la nota ufficiale del club:

«Il Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Cristiano Rossetti.



Sono circa 310 le panchine in carriera, con Little Club (3 anni) e San Cipriano (6 anni). Rossetti in tre anni alla guida dei rossoblù, è diventato l’allenatore più vincente della storia della società; record che replica al San Cipriano, dove in 6 anni non solo diventa il tecnico più vincente, ma detiene anche il record di longevità. Due i campionati vinti – con Little Club e SanCi – e quest’anno, prima dell’interruzione forzata dei campionati, una seconda posizione con il club biancoceleste, dal sapore di promozione praticamente acquisita.



A mister Rossetti, da parte di tutto il Rapallo Rivarolese, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il futuro.



Inizia oggi la nuova avventura in bianconero: buon lavoro, mister!»





TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO