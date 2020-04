Su Gazzetta.it pubblicato in esclusiva il protocollo per la ripresa delle attività sportive della commissione medico scientifica della Figc.

La Gazzetta pubblica in esclusiva il protocollo della commissione medico scientifica della Figc, in merito alla ripresa dell’attività sportiva. Si tratta di una raccolta di indicazioni per squadre e arbitri in quarantasette pagine: a questo dovranno attenersi scrupolosamente le squadre di Serie A per riprendere le attività sportive. Nel documento sono contenuti test, screening, allenamenti individuali ecc.

Il protocollo si suddivide in due parti. In una prima parte (clicca QUI per accedere al documento) sono presenti indicazioni per lo più mediche, e si scende nel dettaglio dello screening iniziale. Nella seconda parte invece (clicca QUI) sono elencati i comportamenti da tenere durante gli allenamenti all’interno del centro sportivo.

Fonte: Gazzetta.it

