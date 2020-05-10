UN APERITIVO CON… IL NOSTRO SIMONE MAGGI. OSPITE DELLA SUA DIRETTA È QUESTA VOLTA GIANNI DI PIETRO, GIOCATORE DELL’ATHLETIC CLUB ED EX BOMBER, TRA LE ALTRE, DI VADO, BAIARDO, OVADESE, SESTRESE E ALBENGA! ECCO L’INTERVISTA INTEGRALE CARICATA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE.
Ti sei perso in diretta Instagram l’intervista del nostro Simone Maggi con Gianni Di Pietro? Dilettantissimo la ripropone anche qui! E ricordati di rimanere sintonizzato, perché le interviste non finiscono qui… è sempre l’orario dell’aperitivo!
Ecco l’intervista integrale a Di Pietro, trasmessa in diretta alle h 18:45 sul nostro profilo Instagram:
QUESTO ERA “UN APERITIVO CON… “, LA DIRETTA IG DELLE 18:45 DILETTANTISSIMO!
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