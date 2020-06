USD ANGELO BAIARDO

La fine improvvisa del campionato non toglie nulla a una squadra con grandissimi valori e grande organizzazione . Squadra costruita per competere sicuramente in contesti più importanti.

L’ USD Angelo Baiardo esprime le più sentite congratulazioni per la promozione in Serie D dell’ Imperia Calcio da parte del presidente Cristina Erriu e di tutto il consiglio direttivo, l’augurio di un proficuo percorso per riportare la squadra in palcoscenici che da sempre competono a una città importante come Imperia.

