“In questo momento così atipico, per tutti coloro che nel giorno di Pasqua avevano la consuetudine di farsi gli auguri su un campo di calcio… a tutti voi, alle vostre famiglie, e anche a tutto il resto degli sportivi di ogni disciplina, il Consiglio Direttivo dell’ USD Baiardo augura di trascorrere una Santa Pasqua.

Che questo sia per tutti un momento di rinascita!..

…con la speranza che presto tutti noi possiamo tornare alla nostra vita di tutti i giorni ritrovando quella serenità che purtroppo, in questo momento, ci sembra lontana”.

Il presidente dell’ USD BAIARDO

Cristina Erriu

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DI DILETTANTISSIMO.

LE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE

CAPITANO, MIO CAPITANO: UN’INTERVISTA AL CAPITANO DI UNA SQUADRA DILETTANTE

C’È SOLO UN PRESIDENTE: UN’INTERVISTA AL PRES DI UNA SQUADRA DILETTANTE

UNO… IN PIÙ: UN’INTERVISTA AL PORTIERE DI UNA SQUADRA DILETTANTE

DEDICATO A: CERCHIAMO DI ACCONTENTARE LE VOSTRE RICHIESTE!

IG STORIES: SEGUI LE INTERVISTE IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM!