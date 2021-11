ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

Comunicato Ufficiale

Oggetto: dimissioni di Gianni Migliaccio

L’ASD Vecchiaudace Campomorone comunica di aver ricevuto e accettato, seppur a malincuore, le dimissioni del tecnico Giovanni Migliaccio, al quale vanno i più sinceri e sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto nelle ultime tre stagioni. Annate costellate da grandi ed evidenti difficoltà per tutto il movimento del calcio dilettantistico e non, nelle quali la passione, la professionalità e la competenza non sono mai mancate da parte del tecnico, al quale va anche il più grande augurio di buona fortuna per il proseguo di una carriera che, siamo sicuri, ha ancora tanto da dire.

ASD VECCHIAUDACE CAMPOMORONE