Non si ferma il mercato della Vadese Calcio 2018. In serata ha appena firmato Lorenzo Crocilla. Crocilla, classe 2000, esterno proveniente da due anni in promozione con il Varazze, si aggiunge alla compagine di mister Saltarelli. “Crocilla insieme a Salis, Vittori e gli altri ragazzi che si sono uniti a noi”. Dichiara Il presidente Brunasso. “Sono la conferma di voler continuare il percorso iniziato due anni fa. Non escludiamo altri innesti.”

