VADESE: Ieri sera, presso il campo Mazzucco di Noli, si è svolto il primo raduno della Vadese Calcio 2018 per la stagione 20/21.

Alla presenza di tutti i dirigenti, la compagine di mister Saltarelli si è ritrovata per un primo allenamento con partitella per rinsaldare il gruppo e iniziare ad amalgamare i nuovi innesti.

Momento centrale nella preparazione del raduno e nell’arrivo dei ragazzi è stato l’attuazione del protocollo per la sicurezza. Con santificazione di spogliatoio e materiale, acquisizione delle temperature è tutto quanto previsto dal regolamento.

“Il primo raduno dall’inizio dell’epidemia è stato un po’ duro da organizzare per via delle, giuste, regole di prevenzione. Ma vedere di nuovo i ragazzi correre e giocare in prospettiva del prossimo campionato ci ha riempiti di orgoglio e speranza”

