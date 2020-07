Come promesso qualche giorno fa la Vadese Calcio 2018 inizia a svelare i propri colpi di mercato.

Il primo giocatore ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Saltarelli è il difensore Francesco Scimemi.

Scimemi prima di approdare alla Vadese ha giocato in serie D col Trapani, poi in eccellenza con la Veloce e in promozione con Albissola e Legino.