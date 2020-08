Il Vado era la prima in classifica delle ripescate per accedere in Serie D.

La notizia è di pochi istanti fa.

Il Sondrio ha ritirato la propria iscrizione al campionato di Serie D e di conseguenza il Vado verrà ripescata nella categoria.

Stando alle classifiche stilate dal comitato della LND Liguria il MOLASSANA dovrebbe essere ripescato in Eccellenza. Salvo rinunce ad essere ripescato in promozione si aggiungerebbe il TARROS SARZANESE.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LND

