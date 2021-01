Il Vado FC 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Gerardo Strumbo.

Difensore centrale classe 1991 con trascorsi in Serie C con Vigor Lamezia e Milazzo. Strumbo approda in maglia rossoblù dopo aver iniziato la stagione con il Città di Sant’Agata, club siciliano che milita nel girone I del campionato di Serie D.

