Colpo grosso del VADO che ufficializza l’arrivo del forte centrocampista GLEN LALA centrocampista classe 2000 con una esperienza invidiabile in serie D.

Il ragazzo esordisce in Serie D con la maglia del Finale.

Per poi approdare al Ligorna.

Come è avvenuto il tuo contatto col la società genovese?

“Fui contattato dal direttore Davide Sonetti che mi cercó proprio perché gli piaceva scommettere su giovani di belle speranze. Io avevo esordito giovanissimo in Serie D con il Finale. Con lui mi sono trovato subito bene tanto da trasformare il rapporto da professionale a quello di amicizia. Al Ligorna ho avuto più responsabilità come giocatore e la possibilità di crescere ulteriormente.”

Quanto ha inciso il fatto che Sonetti sia il DS del VADO?

“È stato determinante proprio perché so la sua capacità nel costruire le squadre e mi ha parlato del progetto ambizioso della squadra del presidente TARABOTTO. Dopo la sua chiamata non ci ho pensato un secondo e ho detto subito di sì.”

Dopo la bella stagione al Ligorna sei passato alla Adriese. Cosa ti è rimasto di questa esperienza?

“Mi è rimasto molto. Ogni esperienza positiva o negativa ti insegna a crescere e a migliorare. Con l’allenatore non c’era un grande feeling, ma i dirigenti si sono dimostrati professionalmente perfetti oltre ad essere ottime persone. Per questo ringrazio la società per la professionalità che hanno avuto nei miei confronti.”

Nonostante la tua giovane età hai alle spalle oltre 80 partite giocate in serie D. Quale è il tuo obiettivo personale?

“Innanzi tutto io ambisco a giocare non per la regola dei giovani, ma per meriti sportivi. Nel campionato 2017 giocai con il Finale quando erano previsti i fuori quota obbligati fino alla leva 1999, quindi con un anno di anticipo rispetto al normale.

Il mio obiettivo, come quello di tanti miei coetanei che giocano in serie D, è quello di poter giocare tra i professionisti e magari con il Vado! Perché no!”

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!