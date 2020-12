Una clamorosa indiscrezione arriva da da Vado.Il il forte attaccante Stefano D’agostino, attualmente in forza al Ligorna, potrebbe, nel giro di pochi giorni, vestire la maglia rossoblù Savonese.

Alla base di questa decisione ci sarebbe la volontà del giocatore di poter tornare a calcare un campo di gioco, cosa che purtroppo non sta accadendo nel campionato di eccellenza. D’Agostino si può considerare un Top player, non fosse altro per il fatto che ha sempre giocato in categorie professionistiche del calibro di: Taranto, Ternana, Campobasso, Matera, Teramo tanto per citarne alcune.

Tra qualche giorno se ne saprà di più ma i soliti bene informati danno l’operazione ad un passo dalla sua conclusione. Se così fosse sarebbe un grande colpo del Ds Sonetti e del Presidente Tarabotto

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!