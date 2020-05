Se i campionati sono finiti, il calciomercato è appena iniziato. E il Vado, “retrocesso” dal consiglio LND e in attesa della decisione definitiva della FIGC, ha piazzato il colpo grosso… Dilettantissimo ha ricevuto un’indiscrezione poi confermata dai diretti interessati: il matrimonio tra il Vado di Franco Tarabotto ed Edo Capra è davvero vicinissimo.

Per Edo Capra si tratta di un ritorno di fiamma: il numero 7 ha infatti trascinato il Vado in Serie D nella stagione 2018/19. E se è vero che Tarabotto ha dichiarato di non aver fretta di tornare in Serie D, il primo acquisto lascia ben sperare i tifosi rossoblu…

In questa stagione, Capra ha segnato 14 gol con la maglia dell’Imperia (guarda il video), che lascia al primo posto nella classifica di Eccellenza. L’ennesimo campionato vinto per Edo Capra che, continuando così, potrebbe cucirsi direttamente la stella sul petto nel giro di pochi anni…

