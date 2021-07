Come già anticipato da Dilettantissimo, oggi sono stati concretizzati gli acquisti da parte della squadra rossoblu. Si tratta si Loreto Bosco attaccante classe 89. Di categoria superiore, ha sempre militato in Serei D vestendo le maglie di Asti calcio, Argentina e Sanremese. Leonardo Di Salvatore esterno d’attacco classe 1999. Ha militato tra Eccellenza, vestendo le maglie di Fossano e Albenga. E successivamente in serie D con Fossano e Imperia, squadra in cui ha giocato nell’ultima stagione. E infine Andrea Anselmo esterno sinistro classe 1993. Ha militato. tra Eccellenza e Promozione vestendo le casacche di Arenzano. Albenga e nelle ultime stagioni Ligorna.

