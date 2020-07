Il VADO si assicura le prestazioni sportive del bomber DIEGO VALENTI. L’ex giocatore del DESENZANO CALVINA.

Valenti classe 1996 ha vestito anche le maglie di LIGORNA, CHIERI, TUTTOCUOIO.

Queste le prime parole di DIEGO VALENTI in rossoblù:

“Con il Vado oggi abbiamo definito tutto e posso ritenermi ufficialmente un giocatore rossoblù”

Quali sono stati gli argomenti che ti hanno convinto a far parte della squadra del presidente Franco TARABOTTO?

“Il progetto l’ambizione del Vado di fare un campionato importante”

In Eccellenza?

“No in serie D. I dirigenti sono sicuri di essere ripescati. Poi c’era anche Davide Sonetti che conosco benissimo per averlo avuto come direttore al Ligorna. Persona affidabile e con la quale ho stretto un buon rapporto di fiducia.

Se si fosse rifatto vivono LIGORNA saresti stato in difficoltà nella scelta?

“ No perché era un capitolo chiuso. Con loro ho superato l’età à giusta per affermarmi.”

Con il Ligorna sono cresciuto dal punto di vista anagrafico e calcistico. Li ho preso fiducia in me stesso. Con loro abbiamo fatto molto bene ottenendo risultati talmente positivi da farmi pensare che saranno irripetibili.”

Quanto ha pesato il fatto che al Vado sia arrivato Davide Sonetti?

“Sicuramente molto. lui conoscendomi ha facilitato la trattativa. Ho fiducia in lui. Per me è stato una persona importante. Lii ha inciso molto nel mio percorso di crescita e mi aiutato a migliorare le mie caratteristiche”

Quali sono i tuoi obiettivi ?

“Io sono molto ambizioso. Non mi pongo limiti. Per il futuro spero di arrivare tra i professionisti.

Tra i professionisti chi è il tuo modello di attaccante?

“ibraimovic che però è molto distante dalle mie caratteristiche lui è molto tecnico. Non che io non lo sia, ma IBRA è inarrivabile.

Le mie doti migliori? Tiro e colpo di testa”

Così parlò DIEGO VALENTI… bomber vero