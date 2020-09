Il Vado FC 1913 comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Gianluca Sampietro. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria Sampietro, centrocampista classe 1993, è reduce da una stagione in Serie D con l’Acr Messina; in precedenza aveva sempre militato in Serie C vestendo le maglie di Gozzano, Gubbio, Taranto, Pro Patria, Ancona, Pisa e Portogruaro.

