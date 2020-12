Il Vado FC 1913 comunica di aver definito i tesseramenti dei calciatori Alessandro Busti. (portiere, classe 2000, ex giovanili Juventus e Belluno in Serie D). E Stefano D’Agostino (attaccante/trequartista, classe 1992, ex Ligorna con importanti trascorsi in Lega Pro e in Serie D vestendo. Tra le altre, le maglie di Taranto, Campobasso, Lupa Roma, Fondi, Terracina, Poggibonsi e Catanzaro).

