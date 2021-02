Con immenso dolore ci è giunta poco fa la triste notizia della scomparsa di Renzo Porotto, storico magazziniere del Vado FC. Renzo, che pochi giorni fa aveva compiuto 79 anni, per oltre quarant’anni, anche come dirigente del settore giovanile, è stato un autentico punto di forza della nostra società, per impegno, simpatia e dedizione alla causa. Ma soprattutto un grande amico per chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo.

Ai figli Angelo e Fabrizio vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente Franco Tarabotto e di tutti i tesserati del nostro sodalizio.

Ciao Renzo, che la terra ti sia lieve.

I funerali si svolgeranno martedì prossimo, alle ore 11.00, presso la chiesa di Valleggia.

