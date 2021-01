Il Vado FC 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Mariano Bernardini.

Centrocampista classe 1998, Bernardini approda in rossoblù dai campani del Real Aversa (Serie D). Mentre in passato aveva militato nella Primavera del Genoa e raccolto più di settanta presenze in Serie C. Con le maglie di Paganese, Lucchese e Pontedera.

