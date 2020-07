VADO, DOPO TADDEI ECCO ANDREA BACIGALUPO! Il DS Davide Sonetti si è messo all’opera: il Vado piazza due colpi di mercato! Oltre a Max Taddei ecco anche Andrea Bacigalupo, vecchia conoscenza di Savona e Lavagnese in arrivo dal Chieri. Ecco il comunicato della societa:

«Il Vado FC 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo con i centrocampisti Andrea Bacigalupo e Max Taddei.

Andrea Bacigalupo, classe 1997, nella passata stagione ha militato nel Chieti, mentre in precedenza aveva indossato i colori di Savona, Lavagnese, Viareggio e Sampdoria Max Taddei, classe 1991, nelle ultime quattro stagioni ha collezionato 108 presenze e 6 gol tra le file della Sanremese, mentre in passato aveva calcato i campi della Serie C vestendo, tra le altre, le maglie di Savona, Pistoiese, Castiglione, Venezia e Carrarese».

