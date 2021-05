Poco fa abbiamo appreso la triste e dolorosa notizia della scomparsa dell’amico Alberto Cafferata, spentosi all’età di 81 anni dopo aver dedicato una parte importante della sua vita ai colori del Vado come tifoso, dirigente e calciatore nel periodo delle giovanili. Indimenticabili i tanti momenti vissuti assieme per seguire le partite del Vado, prima squadra e Juniores. Al “Chittolina” come in tanti altri campi liguri e non. Tutti noi perdiamo un grande amico.

Ciao Alberto, che la terra ti sia lieve.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il Vado FC 1913.

